СК начал проверку из-за смерти осуждённого в Ярославской области

Следователи организовали проверку по факту смерти осуждённого за терроризм Алексея Сидякина, помещённого в больницу Ярославля после получения травм в следственном изоляторе №1.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Ярославской области Кристину Гузовскую.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — заявила Гузовская.

Отмечается, что в следственное управление обратились общественники.

Сидякин был госпитализирован из СИЗО в конце апреля.

В марте следователи возбудили два новых уголовных дела по недавно опубликованным видео нарушений в колонии №1 Ярославля.