СК начал проверку из-за смерти осуждённого в Ярославской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Ярославской области Кристину Гузовскую.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — заявила Гузовская.
Отмечается, что в следственное управление обратились общественники.
Сидякин был госпитализирован из СИЗО в конце апреля.
В марте следователи возбудили два новых уголовных дела по недавно опубликованным видео нарушений в колонии №1 Ярославля.