СК начал проверку из-за смерти осуждённого в Ярославской области

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Следователи организовали проверку по факту смерти осуждённого за терроризм Алексея Сидякина, помещённого в больницу Ярославля после получения травм в следственном изоляторе №1.
СК начал проверку из-за смерти осуждённого в Ярославской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Ярославской области Кристину Гузовскую.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — заявила Гузовская. 

Отмечается, что в следственное управление обратились общественники.

Сидякин был госпитализирован из СИЗО в конце апреля.

В марте следователи возбудили два новых уголовных дела по недавно опубликованным видео нарушений в колонии №1 Ярославля.

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