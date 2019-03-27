СК возбудил два новых дела о нарушениях в ярославской колонии

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Следователи возбудили два новых уголовных дела по недавно опубликованным видео нарушений в колонии №1 Ярославля. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт» и официальный представитель СУ СК по региону.
СК возбудил два новых дела о нарушениях в ярославской колонии
  • РИА Новости

«Следственное управление СК по Ярославской области возбудило два уголовных дела по новым фактам избиений и пыток в исправительной колонии №1», — говорится в сообщении фонда в Facebook.

Представитель регионального СУ СК Кристина Гузовская в беседе с РИА Новости подтвердила, что дела заведены.

Расследование было начато после того, как «Новая газета» в начале марта опубликовала два видео из колонии.

В пресс-службе УФСИН по области сообщили, что данные кадры были обнаружены сотрудниками ведомства ещё в феврале.

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