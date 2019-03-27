СК возбудил два новых дела о нарушениях в ярославской колонии
- РИА Новости
«Следственное управление СК по Ярославской области возбудило два уголовных дела по новым фактам избиений и пыток в исправительной колонии №1», — говорится в сообщении фонда в Facebook.
Представитель регионального СУ СК Кристина Гузовская в беседе с РИА Новости подтвердила, что дела заведены.
Расследование было начато после того, как «Новая газета» в начале марта опубликовала два видео из колонии.
В пресс-службе УФСИН по области сообщили, что данные кадры были обнаружены сотрудниками ведомства ещё в феврале.