В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
- РИА Новости
«Председатель дал поручение по анализу 228-й и 303-й статей комитету Василия Пискарёва (по безопасности и противодействию коррупции. — RT) и Павла Крашенинникова (по законодательству и госстроительству. — RT). Проверить правоприменение», — цитирует Володина ТАСС.
По его словам, они сделают запросы в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру, чтобы получить полную информацию.
Итоги работы будут опубликованы, добавил Володин.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала эту идею.