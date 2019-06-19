В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК

Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса. Такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Председатель дал поручение по анализу 228-й и 303-й статей комитету Василия Пискарёва (по безопасности и противодействию коррупции. — RT) и Павла Крашенинникова (по законодательству и госстроительству. — RT). Проверить правоприменение», — цитирует Володина ТАСС.

По его словам, они сделают запросы в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру, чтобы получить полную информацию.

Итоги работы будут опубликованы, добавил Володин.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала эту идею.