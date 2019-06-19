Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о скором получении военными лазерного оружия
- РИА Новости
«На боевом дежурстве уже стоит гиперзвуковая ракета «Кинжал», она имеет дальность стрельбы в 2 тыс. км. Ракета предназначена для нанесения ударов по наземным и подводным целям. Лазерное оружие тоже стоит на опытном боевом дежурстве», — сказал Литовкин.
По его словам, лазер выводит из строя различные электронные приборы противника, а также способен измерять расстояние.
Как отметил эксперт, в настоящее время в войска поступает и ракета «Циркон».
«В целом это очень прорывная работа, которая даёт нам преимущество перед противником на конкретных участках боевых действий», — добавил Литовкин.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.