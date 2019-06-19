Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о скором получении военными лазерного оружия

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

«На боевом дежурстве уже стоит гиперзвуковая ракета «Кинжал», она имеет дальность стрельбы в 2 тыс. км. Ракета предназначена для нанесения ударов по наземным и подводным целям. Лазерное оружие тоже стоит на опытном боевом дежурстве», — сказал Литовкин.

По его словам, лазер выводит из строя различные электронные приборы противника, а также способен измерять расстояние.

Как отметил эксперт, в настоящее время в войска поступает и ракета «Циркон».

«В целом это очень прорывная работа, которая даёт нам преимущество перед противником на конкретных участках боевых действий», — добавил Литовкин.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.