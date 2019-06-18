Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, министр отметил, что образцы подобного вооружения уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — сказал он.

В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.

Подробнее — в материале RT.

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