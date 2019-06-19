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Власти Адыгеи намерены потратить 3,5 млрд рублей на нацпроекты

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Власти Адыгеи на реализацию национальных проектов собираются потратить 3,5 млрд рублей.
Власти Адыгеи намерены потратить 3,5 млрд рублей на нацпроекты
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

«Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры», — сказал он.

Глава Адыгеи отметил, что все решения, над которыми они сегодня работают, должны соответствовать запросам жителей.

По его мнению, результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения.

В марте progorod43.ru сообщал, что Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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