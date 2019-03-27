Кировская область будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
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Цель нацпроекта — повысить конкурентоспособность отечественных товаров и расширить их присутствие на мировых рынках. В его рамках регион к 2024 году намерен достичь объёма экспорта в размере $6 млн (по сравнению с $4,8 млн в 2018 году).
Для достижения таких показателей предприятиям будут оказывать господдержку. Также планируется снимать административные барьеры.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее за девять месяцев 2018 года экспортировали товаров почти на $28 млн.