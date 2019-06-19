Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
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«Получив мой запрос, МВД установило, что съёмку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал он в Facebook.
По его словам, одного полицейского уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание.
К своему посту депутат прикрепил официальный ответ министерства. В нём говорится, что сотрудник отправил ролик по мессенджеру WhatsApp своим знакомым, в результате запись «вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями».
Данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности, отметили в ведомстве.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы.
В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.