Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

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Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
  • © Sergei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Получив мой запрос, МВД установило, что съёмку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал он в Facebook.

По его словам, одного полицейского уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание.

К своему посту депутат прикрепил официальный ответ министерства. В нём говорится, что сотрудник отправил ролик по мессенджеру WhatsApp своим знакомым, в результате запись «вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями».

Данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности, отметили в ведомстве.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы.

В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.

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