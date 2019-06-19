Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, получивший ответ МВД на свой запрос по поводу утечки видео.

«Получив мой запрос, МВД установило, что съёмку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились», — написал он в Facebook.

По его словам, одного полицейского уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание.

К своему посту депутат прикрепил официальный ответ министерства. В нём говорится, что сотрудник отправил ролик по мессенджеру WhatsApp своим знакомым, в результате запись «вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями».

Данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности, отметили в ведомстве.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы.

В результате аварии SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.