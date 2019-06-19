Один человек погиб в результате драки у метро на востоке Москвы

Один человек скончался после массовой драки у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По её словам, во время конфликта один из участников потасовки нанёс своим оппонентам ножевые ранения.

Иванова добавила, что следователи уже работают на месте преступления. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как указывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, конфликт произошёл на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ.

Ранее Первомайский районный суд Пензы арестовал всех 28 фигурантов по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. В результате конфликта в данном населённом пункте погиб человек.