В Москве задержали обналичивших более 37 млн рублей подпольных банкиров

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей.
В Москве задержали обналичивших более 37 млн рублей подпольных банкиров
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях с доходом свыше 37 млн рублей», — сказала она.

По её словам, полиция задержала мужчину и трёх женщин. По версии правоохранительных органов, они, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»).

Ранее Министерство внутренних дел России назвало объём ущерба, нанесённого экономическими преступлениями за пять месяцев 2019 года.

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