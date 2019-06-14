МВД рассказало об ущербе от экономических преступлений за пять месяцев

Министерство внутренних дел России назвало объём ущерба, нанесённого экономическими преступлениями за пять месяцев 2019 года.

Об этом говорится в статистике преступлений, которая была опубликована на сайте ведомства.

«По сравнению с январём — маем 2018 года на 4,6% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 55,6 тыс. преступлений данной категории... Материальный ущерб от указанных преступлений составил 235 млрд рублей», — говорится в докладе.

Уточняется, что тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 63,6%.

В ведомстве также добавили, что в январе — мае 2019 года было зарегистрировано 835,8 тыс. преступлений, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост регистрируемых преступлений отмечен в 52 субъектах Российской Федерации, снижение — в 33 субъектах», — отметили в МВД.

Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало отчёт «Состояние преступности в России за январь — декабрь 2018 года», в котором назвало объём ущерба, причинённого преступлениями в прошедшем году.