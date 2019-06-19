Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

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Общая площадь природных пожаров на севере Камчатки превысила 11 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
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«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в Пенжинском районе действуют восемь термоточек. Ситуация осложняется установившейся на севере Камчатки теплой и ветреной погодой, которая способствует быстрому распространению огня по тундре и лесотундре.

Ранее Министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил свыше 80 тыс. га леса в регионе.

13 июня издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО писало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

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