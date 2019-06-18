Эксперт оценила предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности

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Юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Эксперт оценила предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что нарушение правил пожарной безопасности — очень субъективное понятие», — заявила Свиридова.

По её словам, необходимо доработать базу, а также проверить, насколько все меры противопожарной безопасности соблюдала местная администрация.

Ранее в министерстве подтвердили, что в настоящий момент также можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако, по мнению ведомства, вопрос о пожарной безопасности стоит прописать отдельно.

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