Эксперт оценила предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности

Юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.

РИА Новости

«Нужно понимать, что нарушение правил пожарной безопасности — очень субъективное понятие», — заявила Свиридова. По её словам, необходимо доработать базу, а также проверить, насколько все меры противопожарной безопасности соблюдала местная администрация. Ранее в министерстве подтвердили, что в настоящий момент также можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако, по мнению ведомства, вопрос о пожарной безопасности стоит прописать отдельно.