Эксперт оценила предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности
- РИА Новости
«Нужно понимать, что нарушение правил пожарной безопасности — очень субъективное понятие», — заявила Свиридова.
По её словам, необходимо доработать базу, а также проверить, насколько все меры противопожарной безопасности соблюдала местная администрация.
Ранее в министерстве подтвердили, что в настоящий момент также можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако, по мнению ведомства, вопрос о пожарной безопасности стоит прописать отдельно.