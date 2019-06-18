В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

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Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что ведомство предложило внести соответствующие изменения в Гражданский и Земельный кодексы, а также в закон о пожарной безопасности.

Как указывает издание, в министерстве подтверждают, что в настоящий момент также можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако, по мнению ведомства, вопрос о пожарной безопасности стоит прописать отдельно.

«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создаёт почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил свыше 80 тыс. га леса в регионе.

13 июня издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО сообщало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

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