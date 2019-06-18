В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
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Об этом сообщает «Российская газета».
Уточняется, что ведомство предложило внести соответствующие изменения в Гражданский и Земельный кодексы, а также в закон о пожарной безопасности.
Как указывает издание, в министерстве подтверждают, что в настоящий момент также можно изымать участки за несоблюдение законодательства, однако, по мнению ведомства, вопрос о пожарной безопасности стоит прописать отдельно.
«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создаёт почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил свыше 80 тыс. га леса в регионе.
13 июня издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО сообщало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.