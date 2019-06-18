В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
«В 02:47 мск 18 июня произошло загорание складского помещения, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Пожару была присвоена третья категории сложности, на месте также работают 20 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в Ростовской области произошёл пожар в цехе по производству матрасов.
В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.