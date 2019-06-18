В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В 02:47 мск 18 июня произошло загорание складского помещения, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС. Пожару была присвоена третья категории сложности, на месте также работают 20 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в Ростовской области произошёл пожар в цехе по производству матрасов. В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.