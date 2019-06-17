В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

В Ростовской области произошло возгорание в двухэтажном здании цеха по производству матрасов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание горит в Азове.

«Происходит пожар на втором этаже двухэтажного цеха по производству матрасов, площадь — 3 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Справиться с огнём в настоящий момент пытаются 65 человек и 20 единиц техники.

Ранее стало известно, что мебельный склад загорелся в Краснодаре.

В апреле URA.RU сообщало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.