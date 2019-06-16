В Приморье произошёл крупный пожар на складе
«Площадь пожара составила 1500 кв. м. В настоящий момент ведётся проливка и осмотр места происшествия», — говорится в сообщении на сайте ведомства
По информации МЧС, возгорание произошло на втором этаже строения и было ликвидировано в течение трёх часов.
В тушении были задействованы 33 спасателя и 12 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее kp.ru передавало, что из горящего приюта в Петербурге спасли более 300 кошек и семь собак.