В Приморье произошёл крупный пожар на складе

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Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«Площадь пожара составила 1500 кв. м. В настоящий момент ведётся проливка и осмотр места происшествия», — говорится в сообщении на сайте ведомства

По информации МЧС, возгорание произошло на втором этаже строения и было ликвидировано в течение трёх часов.

В тушении были задействованы 33 спасателя и 12 единиц техники.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее kp.ru передавало, что из горящего приюта в Петербурге спасли более 300 кошек и семь собак.

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