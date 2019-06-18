В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.

«Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера. Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование», — цитирует депутата РИА Новости.

Он отметил, что особое внимание будет уделено случаям сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних детей.

Законопроект предусматривает наказание за данное преступление в виде тюремного заключения сроком до шести лет.

«Сегодня у нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера — то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались — то, получается, преступления не было», — отметил парламентарий.

По мнению Бальбека, новый закон поможет предотвратить подобные случаи, позволит избрать виновным адекватное наказание, а также в целом улучшит «климат в обществе» и повысит доверие к власти.

Он уточнил, что в ближайшее время планирует вынести проект на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия».

11 января на Украине вступил в силу закон, который ужесточает наказание за преступления на сексуальной почве.

В частности, секс без добровольного согласия приравнивается к изнасилованию.