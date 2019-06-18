В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

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Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии России.

По информации РИА Новости, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее направил ведомству письмо с просьбой определить сроки и место выпуска морских животных в естественную среду обитания с учётом мнения ученых.

«Рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих... рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море, период выпуска летне-осенний сезон», — цитирует агентство ответ министерства.

Ранее в Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток на неделю.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал две компании — отловщики косаток виновными в нарушении правил рыболовства.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил вероятность внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными.

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