В Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток

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Компании, которые занимаются отловом косаток, содержащихся в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырёх животных.
В Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката компаний на суде во Владивостоке.

«Вчера был запланирован выпуск четырёх косаток, но он отложен на неделю», — сказал адвокат.

При этом он не пояснил, с чем связан перенос.

Ранее в Минприроды России заявили, что косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме», планируется выпустить в дикую природу до конца лета.

7 июня суд признал одну из фирм, принимавших участие в отлове косаток, виновной в нарушении правил рыболовства. Ей был назначен штраф в размере 28,173 млн рублей.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.

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