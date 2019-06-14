В Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток

Компании, которые занимаются отловом косаток, содержащихся в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырёх животных.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката компаний на суде во Владивостоке.

«Вчера был запланирован выпуск четырёх косаток, но он отложен на неделю», — сказал адвокат.

При этом он не пояснил, с чем связан перенос.

Ранее в Минприроды России заявили, что косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме», планируется выпустить в дикую природу до конца лета.

7 июня суд признал одну из фирм, принимавших участие в отлове косаток, виновной в нарушении правил рыболовства. Ей был назначен штраф в размере 28,173 млн рублей.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.