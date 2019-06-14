В Приморье отложили освобождение из «китовой тюрьмы» части косаток
- РИА Новости
- © Татьяна Меель
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката компаний на суде во Владивостоке.
«Вчера был запланирован выпуск четырёх косаток, но он отложен на неделю», — сказал адвокат.
При этом он не пояснил, с чем связан перенос.
Ранее в Минприроды России заявили, что косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме», планируется выпустить в дикую природу до конца лета.
7 июня суд признал одну из фирм, принимавших участие в отлове косаток, виновной в нарушении правил рыболовства. Ей был назначен штраф в размере 28,173 млн рублей.
Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.