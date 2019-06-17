Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему у него 12 заместителей.
Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей
  • РИА Новости

По слова Орешкина, «это связано с тем, что у Министерства экономического развития самая широкая повестка и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства».

«За каждое... направление отвечает свой специалист, который находится в тесном контакте с профильными ведомствами», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Ранее стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития страны.

Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы Минэкономразвития.

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