Врач прокомментировал статистику заболеваемости раком в России
- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
Согласно данным ведомства, самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований зафиксировано в Курской, Псковской и Калужской областях, а также в Мордовии и Краснодарском крае.
«Я знаю все эти территории лично и хочу сказать, что там хорошо поставленный учёт — они и дают свои результаты. Поэтому, скорее всего, надо беспокоиться не об этих показателях, отдельно взятых, а о том, почему на остальных территориях запаздывают либо ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных», — отметил Решетов.
Ранее Минздрав России назвал регионы с высокой распространённостью рака.
Доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.