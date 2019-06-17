Врач прокомментировал статистику заболеваемости раком в России

Академик РАН Игорь Решетов прокомментировал статистику Министерства здравоохранения по распространённости заболеваемости раком в России.

Об этом сообщает Пятый канал.

Согласно данным ведомства, самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований зафиксировано в Курской, Псковской и Калужской областях, а также в Мордовии и Краснодарском крае.

«Я знаю все эти территории лично и хочу сказать, что там хорошо поставленный учёт — они и дают свои результаты. Поэтому, скорее всего, надо беспокоиться не об этих показателях, отдельно взятых, а о том, почему на остальных территориях запаздывают либо ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных», — отметил Решетов.

Ранее Минздрав России назвал регионы с высокой распространённостью рака.

Доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.