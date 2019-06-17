Врач прокомментировал статистику заболеваемости раком в России

Короткая ссылка
Академик РАН Игорь Решетов прокомментировал статистику Министерства здравоохранения по распространённости заболеваемости раком в России.
Врач прокомментировал статистику заболеваемости раком в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Согласно данным ведомства, самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований зафиксировано в Курской, Псковской и Калужской областях, а также в Мордовии и Краснодарском крае.

«Я знаю все эти территории лично и хочу сказать, что там хорошо поставленный учёт — они и дают свои результаты. Поэтому, скорее всего, надо беспокоиться не об этих показателях, отдельно взятых, а о том, почему на остальных территориях запаздывают либо ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных», — отметил Решетов.

Ранее Минздрав России назвал регионы с высокой распространённостью рака.

Доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Братик в беседе с Nation News прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить