Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в Росрыболовстве

Генеральная прокуратура провела проверку Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Генеральная прокуратура... провела проверку деятельности Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и его территориальных органов. Выявлены многочисленные нарушения законодательства, направленного на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов», — указывается в заявлении.

Согласно данным прокурорской проверки, ведомством не была обеспечена должным образом реализация контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов.

«Ведомством не искоренена практика незаконной выдачи разрешений на вылов. Ненадлежащим образом осуществляется государственный мониторинг водных биоресурсов и информационное обеспечение рыбохозяйственной отрасли. Росрыболовством не было обеспечено целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и выполнение функций государственного заказчика в области охраны и воспроизводства рыб», — уточняется в сообщении.

В связи с этим были приняты меры организационного и дисциплинарного характера по устранению выявленных прокурорами нарушений и их профилактике.

«К дисциплинарной ответственности по результатам проведённых служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь — из числа руководящего состава», — указали в ведомстве.

Ранее прокурорская проверка выявила ряд нарушений в Оренбургском государственном колледже, сообщает RIA56. В частности, учащихся незаконно привлекали к труду.

В мае прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения Хакасии.