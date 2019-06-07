Прокуратура заявила о незаконном привлечении учащихся к труду в Оренбургском госколледже
- РИА Новости
Проверку начали после поступившего в надзорное ведомство обращения.
Как оказалось, учащиеся выполняли функции уборщиков. Например, за опоздание на урок подростков обязывали мыть полы в коридорах.
В региональной прокуратуре рассказали, что директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение законодательства он оштрафован на 30 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались массовые проверки школ после скандала с завышением проходного балла для девочек.