Прокуратура заявила о незаконном привлечении учащихся к труду в Оренбургском госколледже

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в Оренбургском государственном колледже, сообщает RIA56. В частности, учащихся незаконно привлекали к труду.

Проверку начали после поступившего в надзорное ведомство обращения.

Как оказалось, учащиеся выполняли функции уборщиков. Например, за опоздание на урок подростков обязывали мыть полы в коридорах.

В региональной прокуратуре рассказали, что директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение законодательства он оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались массовые проверки школ после скандала с завышением проходного балла для девочек.