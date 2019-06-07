Прокуратура заявила о незаконном привлечении учащихся к труду в Оренбургском госколледже

Короткая ссылка
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в Оренбургском государственном колледже, сообщает RIA56. В частности, учащихся незаконно привлекали к труду.
Прокуратура заявила о незаконном привлечении учащихся к труду в Оренбургском госколледже
  • РИА Новости

Проверку начали после поступившего в надзорное ведомство обращения.

Как оказалось, учащиеся выполняли функции уборщиков. Например, за опоздание на урок подростков обязывали мыть полы в коридорах.

В региональной прокуратуре рассказали, что директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение законодательства он оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались массовые проверки школ после скандала с завышением проходного балла для девочек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить