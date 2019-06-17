В Кремле прокомментировали готовность Путина к прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность российского лидера Владимира Путина к прямой линии, которая запланирована на 20 июня.

Как указал Песков, глава России находится на финальной стадии подготовки к данному событию.

«Сегодня президент уже непосредственно вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг», — отметил он.

Ранее центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину 20 июня.

Отмечалось, что граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.