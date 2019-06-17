Голунов рассказал о первых часах своего задержания

Короткая ссылка
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT подробности своего задержания по делу о наркотиках.

«Неожиданно сзади ко мне подбежали какие-то молодые люди в гражданской одежде. Сказали, что они из уголовного розыска, я задержан — и я сам должен понимать почему. Надели наручники, достали, вытащили из джинсов телефон, потребовали, чтобы я его разблокировал. Я отказался. Они запихнули меня в машину. И только после этого показали удостоверения. Чуть позже сказали, что они из наркоконтроля», — отметил он.

Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу. Сотрудники правоохранительных органов указали, что им не важен вопрос территориального разделения.

«Первые часы протекали с руками за спиной, скованными наручниками. Мы приехали в здание УВД по Западному административному округу. Я сказал, что нужно известить о моём задержании родных, близких, коллег, тебя, потому что вдруг ты там продолжал ждать. Ты, по-моему, ждал около часа, я знаю. И в конце концов, если мы будем совершать какие-то процедуры, мне нужен будет адвокат. На это они мне сказали, что нет, у нас оперативно-разыскные мероприятия, мы никому ничего не должны сообщать», — рассказал журналист.

По его словам, ему также сказали, что адвокату может позвонить только следователь и только после того, как вынесет протокол о задержании, а на всех остальных стадиях ему адвокат не положен, потому что он может «предупредить сообщников и они уничтожат все улики».

Полная версия интервью — в материале RT.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул здание Главного следственного управления МВД по Москве. Сам Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе в сфере похоронного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить