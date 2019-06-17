Голунов рассказал о первых часах своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT подробности своего задержания по делу о наркотиках.

«Неожиданно сзади ко мне подбежали какие-то молодые люди в гражданской одежде. Сказали, что они из уголовного розыска, я задержан — и я сам должен понимать почему. Надели наручники, достали, вытащили из джинсов телефон, потребовали, чтобы я его разблокировал. Я отказался. Они запихнули меня в машину. И только после этого показали удостоверения. Чуть позже сказали, что они из наркоконтроля», — отметил он.

Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу. Сотрудники правоохранительных органов указали, что им не важен вопрос территориального разделения.

«Первые часы протекали с руками за спиной, скованными наручниками. Мы приехали в здание УВД по Западному административному округу. Я сказал, что нужно известить о моём задержании родных, близких, коллег, тебя, потому что вдруг ты там продолжал ждать. Ты, по-моему, ждал около часа, я знаю. И в конце концов, если мы будем совершать какие-то процедуры, мне нужен будет адвокат. На это они мне сказали, что нет, у нас оперативно-разыскные мероприятия, мы никому ничего не должны сообщать», — рассказал журналист.

По его словам, ему также сказали, что адвокату может позвонить только следователь и только после того, как вынесет протокол о задержании, а на всех остальных стадиях ему адвокат не положен, потому что он может «предупредить сообщников и они уничтожат все улики».

Полная версия интервью — в материале RT.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул здание Главного следственного управления МВД по Москве. Сам Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе в сфере похоронного бизнеса.