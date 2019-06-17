Стало известно, сколько пар поженятся в Москве накануне Дня семьи, любви и верности

Более 1,3 тысячи столичных пар приняли решение вступить в брак в преддверии Дня семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Больше 1300 московских пар приурочили свои свадьбы ко Дню семьи, любви и верности. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в пятницу, 5 июля, и в субботу, 6 июля», — говорится в тексте.

В апреле в Москве рассказали о работе отделов загс в праздничные дни, а также о новых площадках регистрации брака.

Также телеканал «360» передавал, что почти 1 тыс. пар приурочили свадьбу в столице к 8 Марта.