В Москве рассказали о новых площадках регистрации брака

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В Москве рассказали о работе отделов загс в праздничные дни, а также о новых площадках регистрации брака.
В Москве рассказали о новых площадках регистрации брака
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«30 апреля и 8 мая — сокращённые дни, учреждения закроются в 17:00. 1, 2, 3 и 9 мая — выходные. В остальные дни загсы будут работать согласно расписанию», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Новые площадки откроются 4 мая, накануне Красной горки.

Церемонии бракосочетания состоятся в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьёвых-Апостолов, «Москвариуме», Московском планетарии.

В этот же день молодожёнов ждут на стадионе «Спартак» и в Доме торжеств на Воробьёвском шоссе, передаёт НСН.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к 8 Марта.

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