СМИ рассказали о планах чиновников лишить госпособий «мнимых» бедных

Чиновники из ряда российских регионов в качестве одной из возможных мер по снижению числа малоимущих в стране выступили с инициативой скорректировать критерии нуждаемости.

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, отмечается, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.

По данным издания, чиновники намерены прекратить выплачивать пособия гражданам, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные средства тем, кто действительно в них нуждается.

В тексте, в частности, приводится пример Ивановской области, где власти выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния» (сдать в аренду земельный участок).

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на правительство передавал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.