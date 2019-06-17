СМИ рассказали о планах чиновников лишить госпособий «мнимых» бедных
Об этом сообщает газета «Известия».
Так, отмечается, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.
По данным издания, чиновники намерены прекратить выплачивать пособия гражданам, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные средства тем, кто действительно в них нуждается.
В тексте, в частности, приводится пример Ивановской области, где власти выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния» (сдать в аренду земельный участок).
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на правительство передавал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.