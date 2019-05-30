СМИ: Россия намерена удвоить траты на продвижение русского языка

Россия намерена потратить 7,4 млрд рублей в 2019—2025 годах на распространение и продвижение русского языка, сообщают «Известия» со ссылкой на документы Минпросвещения. Предыдущая программа обошлась в 3,7 млрд рублей.

В частности, планируется создать интернет-школы русского языка, открыть курсы в интернете для изучения русского языка и других предметов на русском.

Кроме того, должны быть разработаны различные игры и онлайн-тренажёры.

Программа также предусматривает организацию 768 просветительских, образовательных и культурных событий за границей, поддержку русских школ за рубежом учебниками и новыми методиками, отбор иностранцев для обучения в вузах России, курсы повышения квалификации для 173 тыс. педагогов и выпуск новых учебных пособий и словарей.

Помимо Минпросвещения, мероприятиями займутся Рособрнадзор и Россотрудничество.

Ранее президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что намерен в будущем вернуться к изучению русского языка.