СМИ: Россия намерена удвоить траты на продвижение русского языка
- РИА Новости
- © Дмитрий Виноградов
В частности, планируется создать интернет-школы русского языка, открыть курсы в интернете для изучения русского языка и других предметов на русском.
Кроме того, должны быть разработаны различные игры и онлайн-тренажёры.
Программа также предусматривает организацию 768 просветительских, образовательных и культурных событий за границей, поддержку русских школ за рубежом учебниками и новыми методиками, отбор иностранцев для обучения в вузах России, курсы повышения квалификации для 173 тыс. педагогов и выпуск новых учебных пособий и словарей.
Помимо Минпросвещения, мероприятиями займутся Рособрнадзор и Россотрудничество.
Ранее президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что намерен в будущем вернуться к изучению русского языка.