Президент Исландии пообещал продолжить изучение русского языка

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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что намерен в будущем вернуться к изучению русского языка.

«Я изучал современную историю в конце 1980-х. И я был очарован историей России и Советского Союза XX века. Я почувствовал, что мне стоит овладеть языком, и начал его изучать», — сказал Йоуханнессон в беседе с РИА Новости на полях Международного арктического форума.

Он добавил, что изучать русский ему пришлось всего лишь в течение года.

«Но это у меня на повестке дня — заняться русским опять, когда у меня появится время в будущем», — уточнил Йоуханнессон.

Ранее президент Исландии, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», обратился к залу на русском языке.

Он сказал, что «нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба». Йоуханнессон отметил, что учил русский много лет назад и почти всё забыл, однако эти слова помнит до сих пор.

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