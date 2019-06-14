СМИ: В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребёнком

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребёнком, сообщают «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко.

Особенность инициативы в том, что расходы на пособие не изменятся. Например, если женщина зарабатывала 40 тыс. рублей в месяц, то по нынешним правилам после родов она полтора года будет получать 16 тыс. рублей, и общая сумма составит 288 тыс.

По предложению Рыбальченко, при изменении срока отпуска должен меняться и размер ежемесячного пособия. Так, если женщина возьмёт только год, то в указанном случае она станет получать 24 тыс. рублей в месяц, если девять месяцев — 32 тыс., если три года — 8 тыс. Общая сумма выплат во всех случаях одинаковая.

«Пока мы не предлагаем распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребёнка», — уточнил Рыбальченко.

По его словам, необходимость введения гибкого отпуска потребует оценки со стороны властей и будущих родителей. Не исключено, что механизм будет сопровождаться подписанием социального контракта, добавил он.

После проведения опросов инициативу направят в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета.

Ранее СМИ сообщали, что в России каждый 50-й отец берёт отпуск по уходу за ребёнком.