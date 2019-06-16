Глава Воронежской области пообещал помощь выжившей в ДТП девочке
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Об этом сообщает региональное правительство.
Вместе с этим он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал девочке, которая оказалась единственной выжившей в аварии, скорейшего выздоровления.
Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.
По данным МВД, в результате происшествия погибли восемь человек. Выжила лишь десятилетняя девочка, получив при столкновении травмы различной степени тяжести.
В мае URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.