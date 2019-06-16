Глава Воронежской области пообещал помощь выжившей в ДТП девочке

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Глава Воронежской области Александр Гусев дал распоряжение оказать десятилетней девочке, выжившей в крупной аварии в Хохольском районе, всю необходимую помощь.
Глава Воронежской области пообещал помощь выжившей в ДТП девочке
  • © МВД России

Об этом сообщает региональное правительство.

Вместе с этим он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал девочке, которая оказалась единственной выжившей в аварии, скорейшего выздоровления.

Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.

По данным МВД, в результате происшествия погибли восемь человек. Выжила лишь десятилетняя девочка, получив при столкновении травмы различной степени тяжести.

В мае URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

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