Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
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«Только что закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная», — говорится в сообщении губернатора в Instagram.

Он добавил, что в рамках закона будут проведены контрольные меры. Белозерцев обратил внимание, что в социальных сетях распространяется информация о конфликте, которая не соответствует действительности.

Конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК.

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