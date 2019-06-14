Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

«Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией», — цитирует Интерфакс парламентария.

Он дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке соответствующего законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию.

Ранее в Минюсте России заявили, что начали разработку проекта закона, который позволит не только изымать у госслужащих имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов, законность получения которых они не смогут подтвердить.