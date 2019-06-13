В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог
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«В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — заявил депутат.
Как отметил Селезнёв, «по сути, Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас, наоборот, должно получать всевозможные преференции».
«Делать это ни в коем случае нельзя, точно не сейчас. Это приведёт к тому, что потребительские товары (и не только) подорожают как минимум на величину этого налога», — заключил он.
Ранее Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
По его словам, в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Россия должна создать систему государственного учёта объёмов выбросов и решить вопрос о внедрении нового налога.