Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В Министерстве спорта России подсчитали, сколько россиян занимаются физкультурой и спортом на рабочем месте. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе
  • РИА Новости

В 2018 году 28% россиян (из тех, кто официально трудоустроен) занимались физической культурой и спортом на работе. Это больше, чем в 2017 году, почти на 3% (было 25,5%).

В ведомстве также выяснили, что доля студентов и учащихся, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила в прошлом году 83%.

Половина из всех образовательных организаций высшего и профессионального образования имеют спортивные клубы для студентов.

В целом доля россиян от трёх до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в прошлом году составила почти 40%.

За последние пять лет этот показатель увеличился на 12%.

Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить