Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе
- РИА Новости
В 2018 году 28% россиян (из тех, кто официально трудоустроен) занимались физической культурой и спортом на работе. Это больше, чем в 2017 году, почти на 3% (было 25,5%).
В ведомстве также выяснили, что доля студентов и учащихся, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила в прошлом году 83%.
Половина из всех образовательных организаций высшего и профессионального образования имеют спортивные клубы для студентов.
В целом доля россиян от трёх до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в прошлом году составила почти 40%.
За последние пять лет этот показатель увеличился на 12%.
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.