Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе

В Министерстве спорта России подсчитали, сколько россиян занимаются физкультурой и спортом на рабочем месте. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

В 2018 году 28% россиян (из тех, кто официально трудоустроен) занимались физической культурой и спортом на работе. Это больше, чем в 2017 году, почти на 3% (было 25,5%).

В ведомстве также выяснили, что доля студентов и учащихся, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила в прошлом году 83%.

Половина из всех образовательных организаций высшего и профессионального образования имеют спортивные клубы для студентов.

В целом доля россиян от трёх до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в прошлом году составила почти 40%.

За последние пять лет этот показатель увеличился на 12%.

Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.