В московских парках открылось ещё восемь павильонов «Здоровая Москва»

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В столичных парках заработало ещё восемь павильонов «Здоровая Москва».
В московских парках открылось ещё восемь павильонов «Здоровая Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Обследоваться теперь можно в парке Северного речного вокзала и Олимпийской деревне, а также в парке на Ангарской улице и в парках «Ходынское поле», «Братеевская пойма», «Кузьминки», «Фестивальный» и «Фили».

Всего в столице работает 24 пункта. Они открыты ежедневно с 8:00 до 22:00.

Как заявил глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, это прекрасная возможность для занятых москвичей бесплатно проверить здоровье в комфортной обстановке и в удобное время.

«Открылись ещё восемь пунктов «Здоровой Москвы», а совсем скоро в городе их будет 46», — цитирует Хрипуна портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что павильоны, в частности, работают в сквере по Олонецкому проезду, «Сокольниках» и «Коломенском», а также в Лианозовском, Таганском, Гончаровском и Измайловском парках.

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