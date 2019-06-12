Пропал кот Алибасова
- РИА Новости
«11 июня из квартиры Б. Алибасова во время пресс-конференции для журналистов... пропал кот продюсера Чуча породы канадский сфинкс», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова PR-директора Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина.
По его словам, скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры.
Он отметил, что в настоящее время идут поиски животного.
Ранее стало известно, что Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Продюсер попал в больницу после отравления жидкостью для промывки труб «Крот».
Представитель Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил Пятому каналу, что упаковка данного средства была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.