В Госдуме оценили вероятность введения четырёхдневной рабочей недели

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.

«Сегодня во всём мире — с учётом развития информационных технологий — облегчается труд человека во многих сферах, поэтому в будущем, наверное, нас так или иначе ждёт короткая рабочая неделя либо короткий рабочий день. И это нормально», — сказал он.

По его словам, уже в настоящее время сотрудники различных отраслей избавлены от многих затратных по времени задач.

Как подчеркнул Вострецов, за сокращением рабочей недели или продолжительности рабочего дня в любом случае не должно последовать снижение зарплаты.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.