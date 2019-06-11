В Госдуме оценили вероятность введения четырёхдневной рабочей недели

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Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.
В Госдуме оценили вероятность введения четырёхдневной рабочей недели
  • РИА Новости

«Сегодня во всём мире — с учётом развития информационных технологий — облегчается труд человека во многих сферах, поэтому в будущем, наверное, нас так или иначе ждёт короткая рабочая неделя либо короткий рабочий день. И это нормально», — сказал он.

По его словам, уже в настоящее время сотрудники различных отраслей избавлены от многих затратных по времени задач.

Как подчеркнул Вострецов, за сокращением рабочей недели или продолжительности рабочего дня в любом случае не должно последовать снижение зарплаты.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.

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