Эксперт оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели
- РИА Новости
«В среднесрочной перспективе такой переход не представляется возможным», — считает эксперт.
По его словам, в рамках глобализации экономики корпорации ищут страны, где можно сэкономить на персонале.
Кроме того, Сафонов отметил, что уже есть дистанционная, удалённая, платформенная занятость, гибкий режим рабочего времени, но вместе с тем сохраняются определённые формальные требования — к примеру, чтобы сотрудник при приёме посетителя находился там, где это удобно посетителю.
Ранее в Госдуме оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели.