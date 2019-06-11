Эксперт оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели

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Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность смены рабочей недели на четырёхдневную.
Эксперт оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели
  • РИА Новости

«В среднесрочной перспективе такой переход не представляется возможным», — считает эксперт.

По его словам, в рамках глобализации экономики корпорации ищут страны, где можно сэкономить на персонале.

Кроме того, Сафонов отметил, что уже есть дистанционная, удалённая, платформенная занятость, гибкий режим рабочего времени, но вместе с тем сохраняются определённые формальные требования — к примеру, чтобы сотрудник при приёме посетителя находился там, где это удобно посетителю.

Ранее в Госдуме оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели.

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