Эксперт оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность смены рабочей недели на четырёхдневную.

«В среднесрочной перспективе такой переход не представляется возможным», — считает эксперт.

По его словам, в рамках глобализации экономики корпорации ищут страны, где можно сэкономить на персонале.

Кроме того, Сафонов отметил, что уже есть дистанционная, удалённая, платформенная занятость, гибкий режим рабочего времени, но вместе с тем сохраняются определённые формальные требования — к примеру, чтобы сотрудник при приёме посетителя находился там, где это удобно посетителю.

Ранее в Госдуме оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели.