В порту Петербурга в контейнере с консервами обнаружили 400 кг кокаина

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен совместно с МВД России выявили в порту Санкт-Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора 400 кг кокаина.
В порту Петербурга в контейнере с консервами обнаружили 400 кг кокаина
  • © Предоставлено пресс-службой ФТС России

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

«10 июня 2019 года... из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, сотрудники оперативных подразделений вскрыли контейнеры и обнаружили, что на упаковках с консервами лежат мешки массой 1 кг каждый, в которых находится «порошкообразное вещество белого цвета, схожее по внешним признакам с кокаином». 

Соответствующая экспертиза подтвердила, что это кокаин. В настоящее время разыскиваются причастные к организации контрабанды.

В конце января на таможне железнодорожной станции Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнере с бананами.

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