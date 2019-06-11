В порту Петербурга в контейнере с консервами обнаружили 400 кг кокаина
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Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
«10 июня 2019 года... из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.
Как уточняется, сотрудники оперативных подразделений вскрыли контейнеры и обнаружили, что на упаковках с консервами лежат мешки массой 1 кг каждый, в которых находится «порошкообразное вещество белого цвета, схожее по внешним признакам с кокаином».
Соответствующая экспертиза подтвердила, что это кокаин. В настоящее время разыскиваются причастные к организации контрабанды.
В конце января на таможне железнодорожной станции Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнере с бананами.