В порту Петербурга в контейнере с консервами обнаружили 400 кг кокаина

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Северо-Западной и Балтийской таможен совместно с МВД России выявили в порту Санкт-Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора 400 кг кокаина.

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

«10 июня 2019 года... из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, сотрудники оперативных подразделений вскрыли контейнеры и обнаружили, что на упаковках с консервами лежат мешки массой 1 кг каждый, в которых находится «порошкообразное вещество белого цвета, схожее по внешним признакам с кокаином».

Соответствующая экспертиза подтвердила, что это кокаин. В настоящее время разыскиваются причастные к организации контрабанды.

В конце января на таможне железнодорожной станции Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнере с бананами.