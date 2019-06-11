Эксперты рассказали о росте числа бронирований авиабилетов из-за Дня России

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На этой неделе россияне забронировали авиабилетов с вылетом в среду, 12 июня, и возвратом в выходные на 20% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис Aviasales.
Эксперты рассказали о росте числа бронирований авиабилетов из-за Дня России
  • © РИА Новости

12 июня — выходной, так как в стране отмечается День России.

Самыми популярными названы пляжные направления — Сочи, Крым, Бургас и Тиват.

Средняя стоимость билетов на внутренние рейсы составила 9,6 тыс. рублей (+6% за неделю), на зарубежные — 14,6 тыс. (+3%).

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.

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