Эксперты рассказали о росте числа бронирований авиабилетов из-за Дня России

На этой неделе россияне забронировали авиабилетов с вылетом в среду, 12 июня, и возвратом в выходные на 20% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис Aviasales.

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12 июня — выходной, так как в стране отмечается День России. Самыми популярными названы пляжные направления — Сочи, Крым, Бургас и Тиват. Средняя стоимость билетов на внутренние рейсы составила 9,6 тыс. рублей (+6% за неделю), на зарубежные — 14,6 тыс. (+3%). Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что как минимум на 10% больше россиян отправятся отдыхать за границу в 2019 году по сравнению с 2018-м.