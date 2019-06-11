В России предложили запретить изымать домашних животных за долги

В России могут запретить изымать у граждан домашних животных за долги. Соответствующий законопроект разрабатывается в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

«Мы будем готовить законодательную инициативу по запрету изъятия животных за долги микрокредитным организациям. Нам присылали фотографии, где офис этих микрокредитных организаций, а там собаки, кошки и крокодилы в аквариумах, изъятые у людей», — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, проблема заключается в том, что для многих людей животные — это члены семьи.

«Они очень тяжело переживают. И бабушки, которые взяли 3 тыс. рублей на установку счётчиков, зубных протезов или покупку лекарств, выясняют, что должны 60 тыс., и у них изымают кота, который для них единственный спутник жизни», — добавил Бурматов.

Как отметил депутат, по действующему Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом, поэтому и возможно его изъятие.

«Нас эта история очень беспокоит. Мы сейчас будем прорабатывать (законопроект. — RT). Идея в том, чтобы людей не лишали их питомцев, потому что это варварство. Для многих пожилых людей это члены семьи. Это настоящая трагедия, когда изымают питомца», — подчеркнул он.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с Nation News инициативу.