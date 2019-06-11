Адвокат рассказал об эмоциональном состоянии Голунова

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал об эмоциональном состоянии своего подзащитного, журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о попытке сбыта наркотиков.

«Он в шоковом, конечно, состоянии, подробности говорить не буду. Он такой, да, эмоционально очень тяжело воспринимает всё происходящее», — рассказал Бадамшин RT.

По словам адвоката, самочувствие Голунова «конечно, лучше не становится от этого».

Ранее стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые изъяли у Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек.

Голунов был задержан 6 июня. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам мужчины, наркотики ему подбросили.

Он не признал вину в попытке сбыта наркотиков и отметил, что готов сотрудничать со следствием. По словам адвоката Сергея Бадамшина, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела для проверки.

При этом в Кремле отметили, что внимательно следят за «резонансным делом», о котором было доложено президенту России Владимиру Путину.