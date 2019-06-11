Российский Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.

«10 июня... над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние... и идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полёт российского самолёта проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в 6-м флоте ВМС США заявили, что Су-35 три раза перехватывал над Средиземным морем самолёт P-8A Poseidon. По словам американских военных, один перехват был небезопасным.

В Минобороны России опровергли данное заявление. Как заявили в ведомстве, все полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами.

Подробнее — в материале RT.