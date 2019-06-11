Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Восточному арктическому району.

Члены экипажей отработали взаимодействие по радиосвязи и провели тренировку по использованию международного свода сигналов в ходе совместного маневрирования.

Указывается, что во время патрулирования нарушителей, ведущих незаконный промысел биологических ресурсов, не обнаружено.

Ранее РИА Новости Крым передавало, что крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев.