Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

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Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Восточному арктическому району.

Члены экипажей отработали взаимодействие по радиосвязи и провели тренировку по использованию международного свода сигналов в ходе совместного маневрирования. 

Указывается, что во время патрулирования нарушителей, ведущих незаконный промысел биологических ресурсов, не обнаружено.

Ранее РИА Новости Крым передавало, что крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев.

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