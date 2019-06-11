Москалькова назвала число оправдательных приговоров в 2018 году
В документе говорится, что количество оправдательных приговоров, вынесенных судами, «остаётся крайне малым».
«В 2018 году их было вынесено 2082, то есть по 0,24% уголовных дел, по которым окончено производство, что на 24% меньше, чем в 2017 году (2751, или 0,3%)», — указано в докладе.
Также отмечается, что суды прекратили дела в отношении 193 тысяч лиц. В том числе по реабилитирующим основаниям были прекращены дела в отношении 1,7 тысячи лиц.
В апреле Москалькова напомнила о необходимости разработки и внедрения в России независимой медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.