Москалькова предложила ввести механизм выявления пыток в тюрьмах

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости введения в стране механизма предупреждения и выявления пыток в тюрьмах в дополнение к существующим механизмам контроля.

Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на доклад о деятельности омбудсмена за 2018 год.

В докладе говорится, что в прошлом году на 83% возросло количество жалоб на применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных средств. Отмечается, что это указывает на «сохранение острых проблем, связанных с обеспечением законности в действиях персонала учреждений ФСИН».

В адрес омбудсмена в 2018 году поступили 152 подобные жалобы, в 2017 году было получено 83 обращения. 

Москалькова считает, что в России необходимо, помимо существующих механизмов контроля в пенитенциарной системе, создать национальный превентивный механизм «предупреждения и выявления фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Ранее во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний.

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