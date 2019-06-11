Москалькова предложила ввести механизм выявления пыток в тюрьмах
Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на доклад о деятельности омбудсмена за 2018 год.
В докладе говорится, что в прошлом году на 83% возросло количество жалоб на применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных средств. Отмечается, что это указывает на «сохранение острых проблем, связанных с обеспечением законности в действиях персонала учреждений ФСИН».
В адрес омбудсмена в 2018 году поступили 152 подобные жалобы, в 2017 году было получено 83 обращения.
Москалькова считает, что в России необходимо, помимо существующих механизмов контроля в пенитенциарной системе, создать национальный превентивный механизм «предупреждения и выявления фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».
Ранее во ФСИН заявили о снижении смертности российских заключённых от заболеваний.