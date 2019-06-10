Кадыров приветствовал решение об УДО правозащитника Титиева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.
Кадыров приветствовал решение об УДО правозащитника Титиева
  • РИА Новости

«Приветствую это решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Он выразил уверенность, что судом «изучены все обстоятельства и принято объективное решение».

В середине марта Титиев был приговорён к четырём годам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении марихуаны.

10 июня Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО Оюба Титиева.

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