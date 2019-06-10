Кадыров приветствовал решение об УДО правозащитника Титиева
- РИА Новости
«Приветствую это решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека», — приводит РИА Новости слова Кадырова.
Он выразил уверенность, что судом «изучены все обстоятельства и принято объективное решение».
В середине марта Титиев был приговорён к четырём годам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
10 июня Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО Оюба Титиева.